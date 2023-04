Trainer-Chaos bei Chelsea befeuert Nagelsmann-Gerüchte

Nagelsmann wird auf der Insel als möglicher Chelsea-Trainer gehandelt, aber er hat Berichten zufolge auch namhafte Konkurrenz. Neben dem 35 Jahre alten Ex-Bayern-Coach werden bei den Blues unter anderem der frühere Real-Trainer Zinedine Zidane und Frankfurt-Coach Glasner als mögliche Potter-Nachfolger gehandelt, wie britische Zeitungen berichteten. Glasner hat in Frankfurt einen Vertrag bis Sommer 2024. „Wir haben keinen Riesen-Druck und werden alles in Ruhe besprechen“, sagte er im März über seine Zukunft am Main.