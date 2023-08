Uruguays Abwehrstar Godin beendet Karriere

Mit der Auswahl Uruguays nahm Godin an vier Weltmeisterschaften teil und ist Rekordnationalspieler des südamerikanischen Landes. Zudem war er 82 Mal Kapitän. Das Turnier in Katar Ende vergangenen Jahres war Godins letzte WM. Ein großer Abschied blieb ihm und anderen Altstars wie Luis Suárez und Cavani, die in Südafrika 2010 das Halbfinale gegen Deutschland erreicht hatten, aber verwehrt. In Katar schied Uruguay bereits in der Vorrunde aus.