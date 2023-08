US-Profi Mukhtar: Lieber Trophäe als Messi-Trikot

Der frühere Hertha-Spieler sieht den Hype um den 36 Jahre alten Weltfußballer Messi als positiv für die gesamte US-Fußball-Liga. Auch wegen dessen neun Toren in sechs Spielen sei fast nur über Messi gesprochen worden. „Wir reden hier vom besten Spieler aller Zeiten. Für die ganze Liga und das Land ist es einfach eine coole Geschichte. Jeder freut sich, dass er jetzt nach Nashville kommt“, sagte Mukhtar. Seiner Ansicht nach hat Messi einen gewaltigen Einfluss auf die Entwicklung des Fußballs in den USA. „Was das mit vielen jungen Kindern und Jugendlichen macht, wird schon jetzt deutlich. Viel mehr Menschen zeigen Interesse am Fußball, Messi hilft entscheidend bei der Geschwindigkeit der Weiterentwicklung“, urteilte er.