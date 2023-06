Verständnis in Neuseeland - Katar wehrt sich gegen Vorwürfe

Der österreichische Schiedsrichter Manuel Schüttengruber gab an, die angebliche Beschimpfung nicht bemerkt zu haben, diese sei auf dem Platz auch kein Thema gewesen. Erst in der Pause sei er von den Neuseeländern informiert worden, dass diese nicht mehr einlaufen wollen. „Ich war dann verwundert. Man hat mir dann mitgeteilt, dass es eine rassistische Beleidigung gegeben hat, es gehe um das N-Wort“, sagte Schüttengruber dem ORF. Er habe einen Bericht verfasst, der nun auch an die FIFA weitergeleitet wird. An eine vollständige Aufklärung der tatsächlichen Vorkommnisse im Nachhinein glaubt er aber nicht. „Das ist aber wohl ganz schwierig, da jetzt etwas herauszufinden“, sagte der Referee.