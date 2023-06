Verständnis in Neuseeland nach Testspiel-Abbruch

Ritzing (dpa) - . Neuseeland hat mit Verständnis auf die Entscheidung seiner Fußball-Nationalmannschaft reagiert, ein Testspiel gegen Katar wegen einer angeblichen rassistischen Beleidigung abzubrechen. Die All Whites waren am Montagabend zur zweiten Halbzeit der Partie im österreichischen Ritzing in der Kabine geblieben.