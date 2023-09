Vidal will nach schwerer Verletzung: „Stärker aufstehen“

Die Mittelfeldspieler musste in der Partie in der 73. Minute ausgewechselt und mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Er wurde anschließend operiert. „Ich bin schon 1.000 Mal aufgestanden und heute wird es keine Ausnahme geben“, schrieb Vidal, der von 2007 bis 2011 in Leverkusen und von 2015 bis 2018 beim FC Bayern gespielt hatte. Aktuell steht er beim brasilianischen Verein Athletico Paranaense unter Vertrag. „Ich werde eher früher als später dort sein, wo es mir am besten gefällt, nämlich auf dem Fußballplatz“, schrieb Vidal.