Vom Mitläufer zum Real-Stürmer: Joselus wundersame Wandlung

Doch nun ist der Nobody in Spanien über Nacht nahezu zum Star geworden. Im Halbfinale der Nations League war Joselu am Donnerstagabend gerade einmal vier Minuten auf dem Platz, da avancierte er bereits zum Matchwinner. Mit seinem Treffer kurz vor Schluss beim 2:1 (1:1) gegen Italien in Enschede schoss der frühere Bundesligaprofi die Spanier ins Endspiel, in dem am Sonntag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) Kroatien der Gegner sein wird. Der WM-Dritte hatte sich am Mittwoch in Rotterdam mit 4:2 nach Verlängerung gegen Gastgeber Niederlande durchgesetzt.