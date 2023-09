Vor Star-Publikum: Messi feiert nächsten Sieg mit Miami

Für den 36 Jahre alten Messi war es der letzte Auftritt für Miami vor den kommenden beiden Wochen. Der Offensivstar gehört zum Aufgebot Argentiniens in den WM-Qualifikationsspielen gegen Ecuador am Donnerstag und gegen Bolivien fünf Tage später. Bislang erzielte er elf Tore und bereitete acht Treffer für Miami vor, das noch acht Punkte von einem Playoff-Platz entfernt liegt. In der Eastern Conference bleiben dem Team in der regulären Saison noch acht Spiele, um sich für die Meisterrunde zu qualifizieren.