DFB und die Fifa: „Fußball zieht machthungrige Männer an”

Und abseits des grünen Rasens?

Was aus deutscher Perspektive alles überstrahlt, ist die Politisierung dieser WM. Genau in der Schnittstelle zwischen Kommerz und Geopolitik. Da ist der Fußball zum Spielball wirtschaftlicher und politischer Interessen geworden. Den Verantwortlichen beim Deutschen Fußball Bund ist es bedauerlicherweise nicht gelungen, in den letzten Jahren in der Fußball-Außenpolitik klare und starke Akzente zu setzen. So sind wir nicht in der Lage ein Gegenmodell zum „Modell Infantino” anzubieten. Und gleichzeitig ist es auch nach innen hin in der DFB-Führung nicht gelungen, eine klare Haltung und realistische Position zur Politik im Umfeld der WM, zu den Themen Menschenrechten, Ethik und Werten im Fußball zu entwickeln und kommunizieren. Stattdessen - und da setzt meine Kritik an - ist es offensichtlich geworden am Beispiel der Mund-zu-Geste und „One-Love”-Kampagne, dass wir maximal Symbolpolitik betreiben und einen Kampagnenprotest organisieren können. Was Haltung und gesellschaftliche Verantwortung angeht, ist der DFB vollends blank. Das ist bedauerlich, weil sportlicher Erfolg und Haltung ganz offensichtlich zusammenhängen.