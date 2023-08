Wechsel perfekt: FC Bayern gibt Mané an Al-Nassr ab

Afrikas Fußballer des Jahres 2022 war bei seiner Ankunft in München als großer Toptransfer gefeiert worden und galt als wichtigste Komponente in der Nachfolge von Robert Lewandowski. Die Bayern waren mächtig stolz, einen Weltstar verpflichtet zu haben. Doch der Mané aus Liverpooler Glanzzeiten kam in München nie richtig an. Lediglich am Anfang konnte der Angreifer die hohen Erwartungen erfüllen.