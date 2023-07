„Weihwasser“ für Messi - Miami feiert Weltmeister-Neuzugang

Vor rund fünf Wochen hatte Messi in einem Interview seine Entscheidung bekannt gegeben, nach zwei eher frustig-frostigen Jahren bei Paris Saint-Germain das Fußball-Abenteuer in den USA in der Sonne Floridas fortzusetzen. Sein Vertrag gilt für zwei Spielzeiten bis 2025, Berichten zufolge soll er zwischen 50 und 60 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Eine um ein Vielfaches höhere Offerte aus Saudi-Arabien hatte Messi abgelehnt.