Weiter Spekulationen um Mbappé - Saison ohne Einsatz droht

Nun soll dem Stürmer von Paris Saint-Germain gar eine komplette Saison ohne Einsatz drohen, falls Mbappé seinen bis Sommer 2024 gültigen Vertrag nicht doch noch verlängert oder zu einem Wechsel in dieser Transferperiode bereit ist. Das berichtete der US-Sender ESPN, der sich auf eigene Quellen bezog. Am Freitagabend hatte PSG sein Aufgebot für eine Werbetour nach Asien verkündet, in dem der 24 Jahre alte Mbappé fehlte - eine weitere Zuspitzung im seit Wochen schwelenden Transferpoker.