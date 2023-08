Younes: Geld nicht der Faktor für Saudi-Arabien-Wechsel

Der 29-Jährige, der bei Al-Ettifaq FC unter Vertrag stand und zuletzt an den FC Utrecht in den Niederlanden verliehen war, erklärte vergangene Woche seinen Abschied aus der Saudi Pro League. Younes startete zwischen 2020 und 2022 kurzzeitig bei Eintracht Frankfurt durch. „Es gab für mich auch ein sehr spannendes Angebot aus dem Mittelfeld der Bundesliga, doch die Eintracht wollte mich nicht an einen direkten Konkurrenten abgeben, ansonsten wäre ich wahrscheinlich in der 1. Bundesliga in Deutschland geblieben“, berichtete Younes.