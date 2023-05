Young Boys Bern zum 16. Mal Schweizer Meister

In den verbleibenden fünf Spieltagen der Super League sind die Young Boys nicht mehr vom ersten Rang zu verdrängen. Jean-Pierre Nsame, Christian Fassnacht und Sandro Lauper trafen in der ersten Halbzeit, Fabian Rieder und Cedric Itten machten in der zweiten Hälfte den Sieg zum fünften Titelgewinn in den vergangenen sechs Jahren perfekt.