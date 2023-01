Zeitung: Messi soll bei Barça beleidigt worden sein

Zudem habe das Ex-Vorstandsmitglied vorgeschlagen, Messis Vertrag und auch den von Gerard Piqué öffentlich zu machen, um sie in der Öffentlichkeit schlecht aussehen zu lassen. Tatsächlich veröffentlichte die spanische Zeitung „El Mundo“ im Januar 2021 eine Vereinbarung über ein Gehalt von etwas mehr als 555 Millionen Euro in vier Jahren, den sie als Vertrag Messis mit den Katalanen bezeichnete. Nach dem Auslaufen seines Vertrages im Juni 2021 kam es zu keiner neuen Vereinbarung. Messi wechselte nach 21 Jahren in Barcelona zu Paris Saint-Germain. Eine Reaktion Messis auf die Berichte wurde zunächst nicht bekannt.