Zoff mit dem Team? Spekulation über Kuntz-Absetzung

In der „Aksam“ war von einem angeblichen Streit zwischen Kuntz und der Mannschaft in der Halbzeit des Qualifikationsspiels zur Europameisterschaft gegen Lettland (3:2) zu lesen. Kuntz sei „fast eine persona non-grata“, hieß es. Zudem wolle der Präsident des türkischen Fußballverbandes lieber einen türkischen Trainer an der Spitze der Mannschaft sehen, hieß es.