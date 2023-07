Barockstadt besiegt Leipzig klar mit 3:0

"Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und Einstellung", freute sich Gören nach der Partie. Die Vorstellung machte Lust auf mehr. Hinten ließen die Fuldaer wenig zu, vorne überzeugten sie ebenfalls. "Wir haben das mit unserem Positionsspiel gut gemacht. Von außen sah das häufig so aus, als hätten wir einen Mann mehr auf dem Platz", so der SGB-Coach und fügte an: "Und wir sind dann nach vorne auch immer wieder gut durchgebrochen." Nachdem Eric Gamine die Hessen mit einem Kopfball nach Beal-Ecke in Führung gebracht hatte, merkte man den Fuldaern die sechs Trainingseinheiten von Mittwoch bis Freitag in den verbleibenden Minuten der ersten Hälfte deutlich an. "Die vier neu eingewechselten Spieler haben dann noch einmal neuen Schwung reingebracht", so Gören. Patrick Schaaf und Jean-Luca Trabert stellten mit ihren Treffern den Endstand her Patrick Schaaf, der ja erst mit dem Training begonnen hat, machte ebenso einen guten Eindruck wie Leon Pomnitz, der aus beruflichen Gründen nachgereist war und entsprechend frischer war als seine Teamkollegen.