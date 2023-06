Barockstadt live auf "Sky"

FULDA. Eine Fußball-Live-Übertragung auf Sky - die gab es bislang nicht noch nicht. Das ändert sich jedoch im Juli. Der Sender überträgt im Rahmen seines "Testspielsommers" die Partie der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gegen Eintracht Frankfurt am 22. Juli ab 15.25 Uhr live aus der Johannisau. Die Übertragung läuft auf dem Sender Sky Spor Bundesliga. Damit dürfte es am 22. Juli zu einem Technik-Großaufgebot in der Johannisau kommen.