Barockstadt spielt schon am Freitag

LAUTERBACH. Fußball-Regionalligist SV Barockstadt hat sein anstehendes Heimspiel gegen den FC 08 Homburg kurzfristig auf den kommenden Freitag, 17. März, 19 Uhr, vorverlegt. "Persönliche Umstände im familiären Umfeld unseres Trainers", sind der Grund für die Vorlegung, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Tickets, die bereits über den Onlineshop gekauft worden sind, behalten ihre Gültigkeit. Wer an diesem Abend keine Zeit hat, kann sich an folgende E-Mail-Adresse wenden: tickets@sg-barockstadt.de. "Wir bedanken uns an dieser Stelle für das unkomplizierte und nicht alltägliche Entgegenkommen des FC 08 Homburg", so die SGB abschließend.