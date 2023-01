Chiara Hahn verstärkt SV Werder Bremen

Vor ihrer Zeit in Florida (2020 bis 2022) war Chiara Hahn beim 1. FFC Frankfurt (seit 2016) aktiv und kam dort auch zu ihrem ersten Einsatz in der Frauen-Bundesliga. Für den FFC Frankfurt absolvierte sie außerdem 34 Partien in der 2. Frauen-Bundesliga (9 Tore). Die 21-jährige Mittelfeldspielerin zählt zum erweiterten Kreis der U20-Nationalmannschaft und durchlief die Jahrgangsstufen U15 bis U19 beim DFB. Ihre Anfänge machte „Chiri“ im Nachwuchs der heimischen JSG Lauter der Stammvereine TV Maar, Spvgg. HAS Heblos, TSV Wallenrod und TV Frischborn, ehe sie über den JFV Alsfeld in Mainmetropole gewechselt war. Nun wird Chiara Hahn also an der Weser Deutschlands größte Fußball-Bühne betreten.