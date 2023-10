Derby in Engelrod zwischen FSG Vogelsberg II und SG Lauter II

Vier Siege zum Saisonauftakt, zuletzt nur ein Sieg aus den jüngsten vier Spielen. Wie fällt Ihre bisherige Bilanz aus und wie bewerten Sie die letzten Resultate?

Wir sind richtig gut in die Saison gestartet mit den vier Siegen aus den ersten vier Spielen. Dann kam das Lauterbach-Spiel (0:2 am fünften Spieltag), wo wir schon einiges an Einstellung, Willen und Zweikampfwillen haben vermissen lassen, dann war es lange ein ausgeglichenes Spiel und letztendlich hat Lauterbach noch zwei Chancen und macht dann die zwei Tore. Im Großen und Ganzen haben wir aber verdient verloren. Gegen Ilbeshausen konnten wir danach gewinnen, etwas enttäuschend war dann das Spiel gegen Johannesberg II (1:2), wo wir schon dezimiert waren, aber das will ich gar nicht als Ausrede gelten lassen, weil die gut gespielt haben. Wir haben das Spiel ganz einfach verschenkt. Jetzt leider gegen Großenlüder II haben wir dann noch ganz spät den Ausgleich bekommen (2:2), sodass wir da auch nur einen Punkt mitgenommen haben. Im Großen und Ganzen sind wir mit den Spielen bisher ganz zufrieden, aber noch nicht hochzufrieden. Mit ein bisschen mehr Glück können wir gegen Lauterbach einen Punkt, gegen Johannesberg drei Punkte holen und natürlich auch in Großenlüder. Momentan ist die Personallage bei uns aber infach sehr, sehr angespannt, es sind sehr viele Verletzte in der ersten und zweiten Mannschaft. Da hat man dann natürlich auch damit zu kämpfen, dass man die guten Spieler nach oben abgeben muss.