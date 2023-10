Doppelte Chance für Wartenberg

Matthias Sang (Mitte) ist mit der SG Lauter am Samstag in Hutten gefordert.

Der heimische Fußball-Kreisoberligist FSG Wartenberg hat am Wochenende eine doppelte Chance zu punkten. Richtig ernst wird es für die FSG am Sonntag im Kellerduell in Magdlos.