Eintracht kommt, Vorverkauf startet

FULDA. Die SG Barockstadt trifft am Samstag, 22. Juli, um 15.30 Uhr im Stadion der Stadt Fulda in der Johannisau in einem Testspiel auf Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Der freie Vorverkauf für das Spiel startet am Freitag um 10 Uhr über den Online-Ticketshop von Eintracht Frankfurt. Ein Kontingent von 300 Tickets kann auch im Eintracht Frankfurt-Partner-Fanshop bei der Wemag erworben werden. Die Sitzplätze auf der Gegentribüne werden als Stehplatzkarten verkauft. Hier gilt das Motto "first come, first serve". Die Preise, Stehplätze: Vollzahler: 14 Euro, Ermäßigt*: 7 Euro, Kinder bis sechs Jahre: frei; Sitzplätze: Vollzahler: 18 Euro, Ermäßigt*: 10 Euro, Kinder bis sechs Jahre: frei (Kinder bis sechs Jahre müssen auf den Schoß genommen werden).