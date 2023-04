Fabian Schaub: Torjäger und neuer Co-Trainer

"Er ist für uns die Identifikationsfigur und für ihn ist es der richtige Moment, in das Trainergeschäft einzusteigen", so Frank Happ aus dem Fliedener Vorstand. So soll Schaub der fließende Übergang vom aktiven Fußballer in andere Funktionen des Clubs leicht gemacht werden. Damit arbeitet der Goalgetter und künftige "Coaching Bomber" künftig an der Seite des neuen Trainers Mike Gaul und löst Daniel Rother ab, für den die Buchonen aber eine andere Funktion im Verein finden wollen.