Freiensteinau auf Rang zwei

FREIENSTEINAU. Mit Erlensee, Flieden, Freiensteinau und Lütter waren Teams aus vier verschiedenen Ligen von der Hessen- bis zur Kreisoberliga beim Buchonen-Tag in Flieden vertreten. "Das waren für alle Teams sehr attraktive Testspiele", fand Fliedens Trainer Mike Gaul. Gegen den klassenhöchsten Teilnehmer Erlensee, der das Turnier mit je zwei 3:0-Siegen souverän für sich entschied, war für keine der osthessischen Mannschaften etwas zu holen. "In diesem Spiel haben wir gesehen, was unsere Fehler sind und woran wir noch arbeiten müssen. Wir müssen schneller in die Rückwärtsbewegung kommen und dürfen in den Zweikämpfen keine Sicherheitsabstände haben", analysierte Gaul, dessen Team sich dank des 2:1-Sieges im zweiten Spiel gegen Lütter immerhin den dritten Platz sicherte. "Das positive Ergebnis nehmen wir zum Abschluss einer harten Trainingswoche gerne mit", freute sich Gaul, der im zweiten Spiel ein wenig durchwechselte.