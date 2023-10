FSG Vogelsberg II erwartet „brutales Spiel“ in Hattenhof

Der erhoffte sechste Saison-Dreier nach aktuell fünf sieglosen Partien in Folge glückte ihrem Team auch bei Maberzell/Gläserzell (1:3) nicht. Woran lag es in den letzten Spielen aus Ihrer Sicht, dass die FSG II das Nachsehen hatte?

Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Wir sind richtig gut in die Saison gestartet, da hatten wir alle Mann an Bord. Dann kamen natürlich ein Haufen Verletzte hinzu und dann hat sich das eben geändert. Da ist uns einfach die gesamte Zentrumsachse weggefallen, hinzu kam noch, dass Marc Ortwein muskuläre Probleme hatte und immer wieder mal ausfallen musste. Das war so ein Faktor. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass dann die anderen Jungs, die so etwas hinten dran waren, in die Bresche gesprungen sind. Das haben sie sicherlich auch ganz gut gemacht, jedoch hat man gemerkt, dass in manchen Situationen noch die Cleverness fehlt. Aber die kann auch nur dann kommen, wenn man spielt und das ist ein Prozess, den die Jungs da nun durchmachen müssen. Wir haben ja auch nicht sang- und klaglos verloren, es war ja immer knapp. Prinzipiell glaube ich aber, dass wir noch viel mehr investieren müssen, in dem Sinne, dass wir schauen müssen: Was habe ich die Woche ins Training investiert? Ohne Fleiß kein Preis - wenn wir unter der Woche noch mehr investieren, dann werden wir auch dafür belohnt. Natürlich weiß ich aber auch, dass man viele Kranke und Erkältete hat, aber das wäre mir zu einfach zu sagen, nur weil man so viele Kranke hat, läuft das jetzt so.