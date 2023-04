FSG Wartenberg hat Rechnung offen mit FSV Pfordt

Bis zur 97. Minute lag Ihre Mannschaft bei der SG Grebenhain/Bermuthshain am Sonntag auf Siegkurs, ehe es noch den Gegentreffer zum 1:1 setzte. Wie bitter war das für Sie und wie fällt Ihre Bewertung der Partie aus? Das ist zum einen vom Zeitpunkt natürlich extrem bitter, zum anderen auch generell vom Verlauf. In den ersten 70 Minuten haben wir nämlich ein richtig gutes Spiel gemacht, waren klar überlegen und müssen eigentlich 3:0 führen. Das müssen wir uns im Endeffekt ankreiden lassen, bis dahin nicht für klare Verhältnisse gesorgt zu haben. In der Schlussphase war es dann offener, aber auch das Gegentor fiel äußerst unglücklich und nach mehreren Abprallern. Was mich aber am meisten schmerzt ist die Rote Karte für Willy Engel, zumal sie nicht berechtigt war. Großer Respekt und auch ein großer Dank an dieser Stelle dafür, dass Grebenhain/Bermuthshains Silvan Kimpel da seine Darstellung der Situation an die für die Festlegung der Sperre zuständige Stelle gegeben hat, aus der ersichtlich wird, dass es nicht um einen Schlag gehandelt hat. Wir hoffen daher, dass Willy nicht gesperrt wird, denn das wäre eine wesentlich größere Strafe für uns als der späte Ausgleich.

Erst drei Partien konnte Ihr Team nach der Winterpause absolvieren, vier Punkte wurden dabei schon eingebüßt. Würden Sie die lange Pause dafür verantwortlich machen oder worin sehen Sie die Gründe? Klar ist, dass uns die lange Pause natürlich nicht geholfen hat. Das erste Spiel gegen Ilbeshausen (0:0) war auch wegen der Platzverhältnisse kein gutes, da gab es insgesamt vielleicht drei Torchancen zu sehen. Danach folgten regulär spielfreie Wochen und dann die Ausfälle wegen der Witterung. Dann immer weiter zu trainieren, ohne dass Spiele stattfinden, ist natürlich schwierig, zumal du in Einheiten nach Partien ja auch oftmals an den gezeigten Schwächen arbeitest. Aber gegen Stockhausen/Blankenau haben wir zumindest eine gute Halbzeit gespielt und gewonnen (1:0), gegen Grebenhain/Bermuthshain waren wir wie erwähnt 70 Minuten stark. Daher kann man das jetzt nicht an der langen Pause festmachen, dass es nur fünf Punkte gab.

Der FSV Pfordt marschiert in den letzten Wochen ja, Monaten und konnte auch die letzten vier Partien für sich entscheiden. Was erwarten Sie am Freitagabend für eine Partie und was vom Gegner? Zunächst einmal ein großes Kompliment an meinen Trainerkollegen Hans Schmutzler, der das Team ja nach vier sieglosen Spielen zu Saisonbeginn übernommen und seitdem noch kein einziges Match verloren hat (elf Siege, drei Remis). Pfordt wirkt derzeit wirklich ultrastabil und findet immer Wege, die Spiele zu gewinnen. Aber ich denke schon, dass wir wissen, wie wir es angehen müssen und wie der FSV zu packen ist. Es ist ein echtes Spitzenspiel, in dem es sicherlich zur Sache gehen wird, weshalb ich generell auf viele Zuschauer hoffe und natürlich auch darauf, dass uns viele begleiten und unterstützen werden. Pfordt hat damals beim 2:1 in Hinspiel unsere Serie beendet, wir haben daher noch etwas gutzumachen. Und natürlich wäre es schön, wenn sie am Freitagabend dann auch mal wissen, wie sich eine Niederlage anfühlt.