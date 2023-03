Kevin Muth kehrt zurück

LAUTERBACH. Rückkehrer beim Fußball-Gruppenligisten TSG Lütter: Kevin Muth wechselt nach zwei Jahren beim FV Horas wieder zurück an den Sauerbrunnen. Nachdem er bereits zuvor vier Jahre bei der TSG Lütter aktiv war, kehrt er wieder "heim". "Wir waren nach seinem Wechsel immer in Kontakt und nun möchte er gemeinsam, mit seinen alten Weggefährten und neuem Trainer Rolf Gollin, wieder unseren Kader für die nächste Saison verstärken", so der sportliche Leiter Christian Dittmer. Nach Florian Schertell (TSV Rothemann) und Daniel Nüchter (SG Hattenhof) ist Kevin Muth (FV Horas) bereits der dritte Neuzugang, der für die kommende Saisonbei der TSG zugesagt hat.