Kinderfußball ist im Kreis Lauterbach/Hünfeld angekommen

Der letzte Schritt erfolgte nun im November, als der Kinderfußball Einzug in der Halle hielt. Hier wurde gleichzeitig auf drei Spielfeldern in der Sporthalle in Eiterfeld Kinderfußball "3 gegen 3" für die G- und F-Junioren gespielt. Insgesamt waren 39 Teams bei den F-Junioren und 21 Teams bei den G-Junioren am Start, sodass insgesamt über 300 Kinder Freude am Fußballsport hatten. "Zu erwähnen ist auch, dass selbst der letzte Verein, der den Kinderfußball kritisch bewertete, an der Hallenrunde teilnahm und somit alle Vereine im Kreis die neue Spielform überzeugend annehmen", berichtet Henkel, der anmerkt: "Ab der Saison 2023/24 ist für alle Vereine des Hessischen Fußball-Verband Pflicht, Kinderfußball für die F- und G-Junioren zu spielen."