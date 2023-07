Kreisliga A: Maberzell/G.ist 13. Club

LAUTERBACH. Jetzt es amtlich: Die SG Maberzell/Gläserzell darf in der kommenden Saison in der A-Liga Fulda/Lauterbach spielen. Das bestätigt Kreisfußballwart Erhard-Zink. "Der Regionalausschuss hat so entschieden", sagt der Herbsteiner. Damit spielen in der A-Liga Fulda-Lauterbach 13 Teams, in der A-Liga Fulda 14 Mannschaften. Die "SG Illerswald" war zunächst in Fulda eingeteilt worden, hatte dagegen aber protestiert. Jetzt gibt es große Freude bei den Vereins-Verantwortlichen, weniger glücklich ist der Fuldaer Kreisfußballwart Torsten Beck (Hofbieber). Er wollte eigentlich kein Team abgeben und 15 Teams in der Liga halten.