Kreisoberliga Süd: "Klinsi" verlängert in Rückers

"Beide Seiten wollten, dass es weitergeht, wir waren uns schnell einig", so Michael Förster, Abteilungsleiter Fußball bei der SGR. Mit Platz sieben in der Kreisoberliga, steht die SGR momentan ein wenig im Niemandsland der Tabelle. Sowohl nach oben als auch nach unten scheint nicht mehr viel möglich zu sein in dieser Saison. "Ehrlicherweise hatten wir uns alle vor Saisonbeginn schon ein wenig mehr ausgerechnet, aber es gibt vielschichtige Gründe, warum es in der Hinrunde nicht so wie erwartet lief. Unserem Spielertrainer mit seinem Trainerteam um Sven Bormann und Holger Bergmann kann und möchte ich keinen Vorwurf machen, die Trainingsarbeit und die Ansprache an die Mannschaft sind hervorragend. Und 'Klinsi' ist auch neben dem Platz voll engagiert und hat immer den Blick für den Gesamtverein, das ist uns auch sehr wichtig", so Förster voll des Lobes für den mittlerweile 37-jährigen Spielertrainer.