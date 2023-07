Louis Fuchs gelingt Hattrick

"Wir haben das gut im Griff gehabt", sagte Gören. Für die Barockstädter war es die dritte Trainingseinheit, sie waren am Mittwoch in die Vorbereitung gestartet. Die Bewegungsabläufe gefielen dem Trainer bereits und er sah auch einige gute Stafetten. Jetzt gelte es, weiter zu machen. Den Grundstein zum Sieg legte Matheus Beal mit einem schönen Freistoßtor. Eric Gamine und Marius Löbig erhöhten. Damit trug sich einer der Neuzugänge in die Torschützenliste ein. Neben Beal liefen auch Jannik Horz und Sebastian Schmitt auf. Marius Köhl, Moritz Dittmann, Gal Grobelnik und Nico Rinderknecht fehlten im ersten Testspiel noch. In der Schlussphase legte Louis Fuchs dann noch einen Hattrick nach. - Tore: 0:1 Matheus Beal (8.), 0:2 Eric Gamine (15.), 0:3 Marius Löbig (31.), 0:4 Louis Fuchs (79.), 0:5 Louis Fuchs (82.), 0:6 Louis Fuchs (90.).