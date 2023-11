SG Freiensteinau II könnte auf Rang zwei überwintern

Das mannschaftliche Auftreten hat mir besonders gut gefallen. Aufgrund vieler personeller Umstellung müssen viele Spieler auf ungewohnten Positionen ran, stellen sich aber immer in den Dienst der Mannschaft und hauen alles rein, was geht. Die Arbeit gegen den Ball war gut, wir haben wenig zugelassen. Zudem haben wir uns vom Anschlusstor nicht verunsichern lassen, sondern direkt die richtige Reaktion gezeigt und binnen kurzer Zeit zwei Treffer nachgelegt.

Am vergangenen Sonntag gelang ein 4:1-Erfolg beim SV Großenlüder II. Was hat Ihnen gut gefallen am Auftritt Ihrer Mannschaft?

Mit den 22 Punkten und Platz drei bin ich super zufrieden. Damit hätte man vorher auf keinen Fall rechnen können. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass die Leistung leider nicht immer gepasst hat. Wir waren in einigen engen Spielen sicherlich die schwächere Mannschaft und haben manchmal glücklich gewonnen. Natürlich haben wir uns das auch erarbeitet, aber da hätte ich mir manchmal mehr Initiative anstatt das Verlassen auf das Glück erhofft. In der Defensive machen wir es bislang sehr gut, da verteidigen wir von der eins bis zur elf vorbildlich und wie ich mir das vorstelle. Umgekehrt müssen wir das aber noch verbessern und mannschaftlicher agieren, schneller umschalten und sich auch die Außenverteidiger oder defensiven Mittelfeldspieler mehr ins Offensivspiel einschalten. Da brauchen wir noch mehr Mut und Bereitschaft.

Der kommende Gegner SG Hattenhof, liegt mit nur einem Sieg am Tabellenende. Besteht darin, den Gegner zu unterschätzen, die größte Gefahr? Und worauf wird es ankommen, soll auch das letzte Spiel des Jahres gewonnen werden?

Das kann natürlich immer passieren, Gegner von unten zu unterschätzen, aber meist passiert so etwas unterbewusst. Als Trainer versucht man ja ohnehin gegenzusteuern. Aber als Warnung sollte uns ohnehin das Hinspiel dienen, in dem wir 0:1 zurücklagen und lange, lange gebraucht haben, bis wir ins Spiel gekommen sind. Da war Hattenhof mindestens eine Halbzeit lang absolut ebenbürtig. Wir wissen daher, dass das nicht einfach wird, aber natürlich wollen wir dieses Spiel definitiv gewinnen und mit einem Erfolgserlebnis in die Pause zu gehen. Und die Motivation ist sehr groß, als Zweiter in die Winterpause zu kommen, da gibt es ja als Aufsteiger fast nichts Geileres!