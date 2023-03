SG Freiensteinau vor kniffligem Heimspiel

Nach dem Spielausfall in Schlüchtern ist Freiensteinau am Sonntag wieder in der Gruppenliga gefordert, will gegen Elters/Eckweisbach/Schwarzbach den nächsten Sieg. Hier Cedric Dietz (links) und Kevin Stribrny beim jüngsten 2:0-Testspielsieg über den Kreisoberligisten FSG Vogelsberg. (© Michelmann)