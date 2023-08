SG Grebenhain/Bermuthshain: „Haben den Saisonstart verpatzt“

Vergangene Woche erfolgte eine hauchdünne 0:1-Niederlage gegen Freiensteinau II, bei der vor allem offensiv zu wenig kam, wie Sie nachträglich bemängelten. In den Partien davor war die Offensive weniger das Problem, was war diesmal anders?

Ja, Maberzell/Gläserzell, der große Unbekannte – ich weiß es noch nicht. Wir lassen es auf uns zukommen, aber ich will da jetzt auch nicht ewig mit dem Gegner rummachen. Wir müssen einfach schauen, dass wir wieder unsere Leitung auf den Platz bekommen und vor allem als Mannschaft auftreten und nicht als elf Einzelkämpfer. Personell bleibt eigentlich alles beim alten. Tatsächlich sind wir am Freitag sogar wieder voll besetzt, weil die restlichen Urlauber zurückkommen.

Wie blicken Sie auf das Programm für die SG in den anstehenden Wochen? Gibt es ein Spiel, auf das Sie sich besonders freuen?

Das sind alles wichtige Spiele. Wir haben gesagt, wir wollen kontinuierlich Punkte holen und das haben wir bislang nicht geschafft, das wollen wir aber schaffen. Wenn ich jetzt nach dem Maberzell-Spiel mal hinausblicke, dann kommen da aber eigentlich erst die meiner Meinung nach richtigen Brocken mit der SG Lüder-Schwarzatal (Auswärtsspiel am 15 September), mit Großenlüder II (Heimspiel am 24. September) und natürlich mit dem Derby gegen Nieder-Moos. Ich denke, gerade auf das Derby sind wir alle ganz heiß, allein schon wegen des Rückspiels im letzten Jahr (0:4-Auswärtsniederlage). Zudem haben wir in dieser Saison noch kein Derby gewonnen, also wird es dafür vielleicht auch mal so langsam Zeit. Wir haben uns auf jeden Fall etwas vorgenommen.