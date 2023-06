SG Lauter II kann mit Erreichtem zufrieden sein

Eine klare Antwort ist hier nicht möglich. Klar ist auf jeden Fall, dass wir einige richtig schwache Spiele gemacht haben wie direkt zum Auftakt gegen Schlitzerland II, gegen Johannesberg II oder später dann auch bei Vogelsberg II. Das größte Problem war aber oftmals, dass wir uns für starke Spiele nicht mit Punkten belohnen konnten. Wir haben in vielen Partien früh oder zumindest in der ersten Halbzeit noch geführt, diese Führungen in der zweiten Halbzeit dann aber noch aus der Hand gegeben. Dass wir durchaus konkurrenzfähig waren, haben auch diese Wochen schon gezeigt. Ausschlaggebend war aber einfach die richtig schwache Vorbereitung. Die war hauptverantwortlich für die schlechte Rückrunde. Zudem hatten wir dann auch noch mit einigen Verletzungen zu kämpfen!

Wo Schatten ist, da ist auch Licht: Satte 19 Punkte holte Ihr Team dann in der Rückrunde, was in dieser gesonderten Tabelle Rang fünf bedeutet. Was waren die Gründe für den Aufschwung in der zweiten Saisonhälfte?

Einer der Gründe war, dass wir in der Winter-Vorbereitung gut gearbeitet haben. Die Jungs haben verstanden, dass das enorm wichtig ist, wenn wir Erfolg haben wollen. Hinzu kam, dass einige erfahrene Spieler dann wieder zur Verfügung standen und wir zudem auch immer wieder auf Unterstützung aus der ersten Mannschaft bauen konnten. Das war ja auch generell über die Saison so angedacht, aber aufgrund der Verletzungsproblematik in der Kreisoberliga-Mannschaft war das über weite Strecken nicht möglich.