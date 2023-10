SG Lauter II will trotz Ausfall von Steuernagel punkten

Ihr Team hat die erfolgreichen letzten Wochen auch bei der FSG Vogelsberg II nahtlos fortgesetzt und sich am vergangenen Samstag mit 1:0 durchgesetzt. Verdientermaßen aus Ihrer Sicht? Meiner Meinung nach ja. Wir haben in den letzten Jahren gegen Vogelsberg oft hoch verloren, waren diesmal aber zunächst gleichwertig und aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit doch die bessere Mannschaft. Wir haben insgesamt wenig zugelassen und hatten in der zweiten Hälfte dann doch mehr Torchancen – und auch die besseren. Da waren noch zwei, drei Hundertprozenter dabei, die wir hätten machen müssen. Sicherlich haben wir auch vom frühen Ausfall Marc Ortweins profitiert, aber auch selbst ein starkes Spiel abgeliefert.

Daniel Steuernagel musste sich ja einem Eingriff an der Hand unterziehen und fehlt dadurch nicht nur auf dem Spielfeld. Wie wird das personell aufgefangen, auch in den Einheiten unter der Woche? Der Vorteil ist, dass wir die Trainingseinheiten gemeinsam mit der ersten Mannschaft absolvieren. Daher ändert sich generell unter der Woche eigentlich nichts, und wir müssen uns da personell nichts Neues überlegen. Da wir am Wochenende zu Hause spielen und unsere erste Mannschaft im Anschluss, wird Sebastian Schmidt das Warmmachen übernehmen und zumindest in der ersten Halbzeit coachen. Ansonsten werde ich mich darum kümmern, das habe ich ja auch in der letzten Saison schon das eine oder andere Mal gemacht.

Am Sonntag wartet mit dem SV Großenlüder II ein Kreisoberliga-Absteiger, der aber bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Was wird da auf Ihr Team zukommen, und wie ist die Zielsetzung? Ich hatte schon zu Saisonbeginn vermutet, dass sie sich im oberen Bereich einordnen, aktuell habe ich wenige Infos über Großenlüder II und erwarte schon so etwas wie eine Wundertüte. Zumal es ja auch eine zweite Mannschaft ist und ich nicht weiß, ob sie Unterstützung von oben bekommen. Daher müssen wir auf uns schauen und versuchen, die gleiche Leistung wie am vergangenen Samstag abzurufen. Kämpferisch war das absolut top, spielerisch ist sicherlich noch Luft nach oben. Da es ein Heimspiel ist, wollen wir aber auf jeden Fall punkten, zumal der Abstand auf den drittletzten Platz ja nur fünf Punkte beträgt.