SG Müs II/Stockhausen ist zufrieden mit dem Saisonstart

Was hat Ihnen bei Ihrem Team bislang gut gefallen, wo gäbe es noch Verbesserungspotenzial?

Im ersten Spiel in Ilbeshausen hat mir vor allen Dingen die Moral gefallen, denn wir sind sowohl nach einem 0:2 als auch nach dem 2:3 nochmal zurückgekommen. Und dort zu punkten schafft auch nicht jedes Team. Beim Spiel in Johannesberg haben wir den Gegner vielleicht zunächst ein wenig unterschätzt, aber nachdem Marcel (Büttner, Eidmanns Trainerkollege, die Redaktion) und ich in der Pause ein paar kleine Korrekturen vorgenommen haben, lief es dann wesentlich besser. Auch spielerisch konnte sich das in den zweiten 45 Minuten echt sehen lassen, wenngleich die Gastgeber auch merklich nachgelassen haben. Verbesserungspotenzial gibt es natürlich noch reichlich, was aber ja nicht verwundern kann, wenn eine neue SG erst seit dem Sommer besteht. Vor allen Dingen das Zusammenspiel gilt es noch weiter zu verbessern. Zudem mussten wir in den beiden Spielen immer mit verschiedenen Aufstellungen antreten, was auch am Sonntag wieder der Fall sein wird. Es fehlen uns leider immer wieder Spieler, manche haben bislang auch wenig trainieren können. Da ist sicherlich noch Luft nach oben!