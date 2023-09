SV Nieder-Moos will zurück in die Erfolgsspur

Am Anfang war es wirklich so, dass wir da in beiden Spielen über 60 bis 70 Minuten die volle Kontrolle hatten. Danach gegen Vogelsberg II (0:5) lasse ich mal außen vor, da war ich im Urlaub und habe das Spiel nicht gesehen. Was gegen Lauter II (1:2) der Fall war, da haben wir es einfach nicht mehr hinbekommen oder auch stellenweise gegen Maberzell/Gläserzell (1:5) Das lag einfach daran, dass wir aufgehört haben zu spielen, uns auch ausgeruht und nicht mehr genug investiert haben

Der SVN ist stark in die Runde gestartete. Zuletzt kam es jedoch zu vier Spielen in Folge ohne Dreier, darunter drei Niederlagen – was lief hierbei im Vergleich zum Auftakt anders?

Was stimmt Sie zuversichtlich, am Samstag den dritten Saisonsieg einzufahren? Was erwarten Sie für einen Gegner und was hat sich ihr Team vorgenommen?

Zuversichtlich stimmt mich, dass die Trainingsbeteiligung weiterhin gut ist: Die Jungs geben Gas, sie müssen es nun nur einfach mal wieder hinbekommen, sich selbst zu belohnen. Das war auch das Manko in den letzten Spielen, dass die Chancenverwertung nicht so gut war. Hattenhof ist sehr schwer einzuschätzen ansonsten. Auf der einen Seite ist das ein Absteiger aus der Kreisoberliga, auf der anderen Seite ist das auch ein Verein, der Woche für Woche gucken muss, dass er genug Spieler hat, damit er antreten kann. Was sehr schade ist, weil die eben lange in der Kreisoberliga gespielt haben. Bei uns ist unser Torhüter Marcel Reinius privat verhindert, Sylvian Wenger und Tobias Schell sind ebenfalls nicht da. Christian Brand ist noch verletzt und außerdem im Urlaub. Wir haben aber dennoch genug Leute.