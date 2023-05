SV Stockhausen und SG Blankenau trennen sich

Die Lösung sieht nun so aus, dass sich Schwarz-Weiß Blankenau ab der kommenden Saison der SG Kleinlüder/Hainzell anschließen wird – was geografisch Sinn macht, alle drei Orte sind einen Katzensprung voneinander entfernt. „Die Jungs kennen sich schon ein Leben lang. Derbys gibt es damit erstmal nicht mehr, aber es hilft nichts“, so Brähler. Die erste Mannschaft der neuen Dreier-SG wird dann in der A-Liga oder der Kreisoberliga starten – Kleinlüder/Hainzell hat schließlich aktuell noch Chancen auf den Aufstieg. Trainer der Mannschaft wird Michael Becker. Für die Zweite wird die B-Liga anvisiert, der Kader gebe das her. Was den Namen der neuen Spielgemeinschaft angeht, seien die Clubs nun in der Findungsphase, vornedran Nico Riedel (Kleinlüder), Enrico Joachim (Hainzell) und Brähler für Blankenau. „Es soll etwas sein, wo man sich als Verein wiedererkennt. Da müssen wir vielleicht die Geschichtsbücher mal rausholen oder einer muss einen Geistesblitz haben“, so Brähler, der betont, dass sämtliche Entscheidungen „nicht auf zwei Schultern beruhen, sondern sich alle einig sind, dass es der einzige Weg ist, weiter Fußball zu spielen“.