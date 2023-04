Traditionself von Eintracht Frankfurt in Nieder-Moos

„Wir denken an diesem Tag an unsere langjährigen und teilweise viel zu früh verstorbenen Mitglieder und Unterstützer des Vereins. Insbesondere an Thomas Minnert, ehemaliger Spieler und langjähriges Vorstandsmitglied, Rudi Dietz, Freund und Gönner des SV Nieder-Moos und Eintracht Frankfurt, und unserem langjährigen Vorsitzenden Wilhelm Blum, der vor einigen Jahren zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde und vor Kurzem erst verstorben ist“, erklären der SVN-Vorsitzende Alexander Betz und sein Vorgänger Reinhard Henkel in einer gemeinsamen Erklärung. Man werde diesen Tag auch nutzen, um soziale Projekte der „Kinderhilfe Grebenhain“ und der „Renate Fehl Stiftung“ in Freiensteinau zu unterstützen.