TSV Ilbeshausen: „Nicht so sehr aus der Ruhe bringen lassen“

Auffällig sind zehn Gegentreffer in den letzten drei Spielen, gleich acht bei den letzten beiden Niederlagen. Ist die hohe Zahl der Gegentreffer der Hauptgrund für die aktuelle Platzierung oder was gilt es generell besser zu machen in den nächsten Spielen?

Um diese Frage zu beantworten, muss ich etwas ausholen. Wir haben die ganze Saison schon mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Wir mussten in den bisherigen sieben Spielen schon 24 Spieler einsetzen, und da haben Stammspieler aufgrund von Verletzungen noch gar nicht gespielt. Nur beschweren wir uns darüber nicht jede Woche, sodass es den meisten gar nicht bewusst ist. Wir konnten noch kein Spiel mit der gleichen Besetzung machen, so kann man sich natürlich auch nicht einspielen. Nach der deutlichen 0:4-Niederlage zum Auftakt gegen Nieder-Moos, als acht Spieler gefehlt haben, sind wir in den darauffolgenden vier Spielen ungeschlagen geblieben. Das 3:3 gegen Müs II/ Stockhausen war eigentlich ein Witz, hier mussten wir schon zur Pause 4:0 führen, dann gewinnen wir das Spiel auch. Nach diesen vier Spielen kam Vogelsberg II, wo wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben und ein Unentschieden leistungsgerecht gewesen wäre. Durch einen unberechtigten Elfmeter verlieren wir das Spiel. Die Krönung gab es am Sonntag gegen Lauter II. Nach unserer frühen Führung pfeift der Schiedsrichter erst einen Witz-Elfmeter gegen uns und gibt dann ein Abseitstor für Lauter II, sodass wir völlig unberechtigt in Rückstand geraten. Zu guter Letzt war das 4:2 ebenfalls klar Abseits. Das hört sich jetzt sehr nach Ausreden an, aber die letzten zwei Spiele wurden von den SchiedsrichterInnen maßgeblich beeinflusst. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns dadurch aber nicht so sehr aus der Ruhe bringen lassen, wie es leider geschehen ist – und daran müssen wir arbeiten. Und wir wissen auch, dass man es als Schiedsrichter ohne Assistenten immer schwer hat.