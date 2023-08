Verbandsligist meldet Team ab

LAUTERBACH. Der SV Reichensachsen hat seine Mannschaft aus der Fußball-Verbandsliga Nord mit sofortiger Wirkung zurückgezogen. Das teilt Klassenleiter Matthias Schmelz mit. "Der SV Reichensachsen sieht sich aufgrund mehrerer Spielerabgänge kurz vor Ende der Wechselperiode nicht mehr in der Lage, eine konkurrenzfähige Mannschaft in der Verbandsliga zu stellen", so Schmelz und fügt an: "Die zukünftigen Spiele werden abgesetzt und mit 3:0 für den jeweiligen Gegner gewertet, die gespielten vier Partien bleiben in der Wertung wie absolviert. Der SV Reichensachsen ist damit erster Absteiger in die Gruppenliga."