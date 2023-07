Vogelsberg im Pokal gegen SV Steinbach

LAUTERBACH. Fußball-Kreisoberligist FSG Vogelsberg hat die zweite Runde im Kreispokal Lauterbach/Hünfeld erreicht. Beim A-Ligisten DJK 1. FC Nüsttal setzte sich das Team von Trainer Jan Zengler leicht und locker mit 5:0 (3:0) durch. Niklas Hansel (14.) hatte den Favoriten früh in Führung gebracht, Lars (35.) und Peter Borscheidt (44.) noch vor der Pause entscheidend nachgelegt. Nach dem Seitenwechsel wechselte Zengler mit Ruhl, Geist und Szombierski alle drei mitgereisten Ersatzspieler ein, an der Überlegenheit des Kreisoberligisten änderte sich aber nichts. Im Gegenzeit: Die "Joker" Benjamin Szombierski (53.) und Lorenz Ruhl (77.) schraubten das Ergebnis sogar noch in die Höhe. Als "Lohn" wartet auf Vogelsberg in der zweiteren Runde das Heimspiel gegen Hessenligist SV Steinbach.