Yannik Schell hat sich gut eingelebt der SG Freiensteinau

Was ist der größte Unterschied zwischen Kreisliga A und Gruppenliga?

Körperlich und läuferisch geht es in der Gruppenliga anders zur Sache. Man hat nie Zeit, wenn man den Ball hat, darüber nachzudenken, was man in der nächsten Situation machen will. Man muss sich schon vorher entscheiden, was ich tun will. Die Pässe werden auch viel präziser und genauer gespielt. Das kommt mir auch entgegen.