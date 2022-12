Youngster Yannik Schell zieht's zur SG Freiensteinau

Schell hat mit neun Toren in der A-Liga Lauterbach/Fulda großen Anteil am siebten Tabellenplatz des SV Nieder-Moos. Das sind fast ein Drittel aller 29 erzielten Treffern. Allerdings ist es für Schell auch ein großer Schritt von der A-Liga in die Gruppenliga.