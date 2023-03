Abstiegsfight: Wir wollen euch kämpfen sehen!

Er ist seit Wochen Hadamars bester Mann, droht aber auszufallen: Mohamed Zouaoui (links), hier im Zweikampf mit Eddersheims Ferdinand Scholl, der am Sonntag beim TSV Steinbach II zu Gast ist. (© Patrick Jahn)

In der Fußball-Hessenliga geht es am Samstag in die nächste Runde.