B-Liga: Vorentscheidung im Titelkampf

In Gruppe 2 kann die SG Niedertiefenbach/Dehrn nach einem erneuten Erfolg und dem gleichzeitig schwachen Auftritt des Verfolgers, FSV Würges, so langsam den Meister-Sekt kaltstellen. Der FC Zaza Weilburg hat nach dem Auswärtssieg in Staffel nun beste Karten für Rang zwei. Im Abstiegskampf sendete die FSG Runkel ein Lebenszeichen.