C-Liga: Gäste nehmen alle Punkte mit

Werschauer SV - TuS FrickhofenII 2:4 (1:3): Frickhofen nahm sofort das Heft in die Hand und ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. So standen die Weichen bereits zur Pause auf Auswärtssieg. Nach dem Seitenwechsel kam Werschau zwar nochmal heran, doch der Tabellenführer ließ sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und legte noch einen Treffer nach. "Frickhofen ist klar besser gewesen und hat absolut verdient gewonnen. Nur mit sehr viel Glück hätten wir ein Pünktchen holen können", sagte SV-Spielertrainer Oktay Türkoglu. Sein Gegenüber Kadri Imeri meinte: "Auf dem nicht leicht zu bespielenden Rasenplatz haben wir so unsere Probleme gehabt, hatten die Partie aber eigentlich zu jeder Zeit im Griff. Daher gibt es am verdienten Erfolg für uns auch überhaupt nichts zu rütteln." - Tore: 0:1 Sattar Gholami (16.), 0:2 Dennis Orentsis (24.), 1:2 Noah Ricker (31.), 1:3 Ben Bunnemann (41.), 2:3 Maurice Wenta (62., Foulelfmeter), 2:4 Dennis Orentsis (82.).