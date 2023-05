Die geballte Ladung Relegation

Es gibt in den B-Ligen insgesamt drei Absteiger, zwei werden der Gruppe 1angerechnet: SG Weinbachtal II, weil die 1.Mannschaft in die B-Liga abgestiegen ist, und SV Hadamar III nach Rückzug und Rückzug von Hadamar II in B-Liga. In Gruppe 1 erwischt es SG Kirberg/Ohren II oder SG Heringen/Mensfelden II. Die Relegation bestreiten SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim (Gruppe 1) und Kirberg/Ohren II oder Heringen/Mensfelden II (Gruppe 2). Die beiden erstplatzierten Teams der Viererrunde gehören künftig der B-Liga an. (Klassenleiter: Hans-Peter Weckbecker).